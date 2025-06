Sessantotto Village 2025 | la 12esima edizione accende l’estate al Parco Talenti con una sorpresa esclusiva

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: dal 31 maggio al Parco Talenti torna il Sessantotto Village 2025, la dodicesima edizione di uno degli eventi più amati di Roma. Con un programma ricco di musica, spettacoli e sorprese esclusive, questa estate sarà all’insegna del divertimento e della condivisione. Non perdere l’occasione di essere parte di un’esperienza unica: iscriviti subito e scopri cosa ti aspetta!

Torna uno degli eventi più attesi dell'estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena dal 31 maggio a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma. Un cartellone ricchissimo di musica, spettacoli e intrattenimento a ingresso gratuito, pronto a far ballare, cantare e divertire tutta la città! Si parte il 31 maggio con un omaggio esplosivo a Rino Gaetano: "Insieme per Rino", il tributo collettivo che ogni anno richiama centinaia di fan e apre ufficialmente la stagione con energia e passione.