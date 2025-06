Servizi segreti il Dl Sicurezza allarga lo scudo per gli agenti La giurista Azzollini | Si legittima per legge una fascia di illegalità su autorizzazione politica

Il nuovo Decreto Sicurezza 48/2025 segna una svolta nel panorama delle garanzie per gli agenti e i servizi segreti, ampliando i confini dell'impunità e legittimando di fatto alcune condotte attraverso autorizzazioni politiche. Un passo deciso verso un sistema che mira a blindare le operazioni, ma che solleva interrogativi sulla legittimità e sui rischi di un’ulteriore delega di poteri. La questione ora si fa più complessa: fino a dove si può spingere questa “fame di sicurezza”?

Il governo Meloni ha deciso che l’impunità non basta più. Bisogna ampliarla, blindarla, renderla sistema. È questo il senso del Decreto Sicurezza 482025, approvato in tempi record alla Camera grazie al solito voto di fiducia, stesso copione impartito anche al Senato per il via libera definitivo. Tra le varie norme, il cuore politico e giuridico della riforma sta nell’articolo 31: modifica le regole sulla non punibilità degli agenti dei servizi di intelligence, alterando in modo radicale gli equilibri faticosamente costruiti in precedenza. Si smantellano i limiti del 2007. Fino ad oggi, il personale dell’Aisi e dell’Aise (i servizi segreti interni ed esterni) godeva di garanzie funzionali previste dalla legge 1242007: poteva essere autorizzato a compiere determinati reati purché essi fossero indispensabili alle finalità istituzionali e solo previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, su richiesta motivata dei direttori dei servizi e sotto il controllo del Dis (sovraordinato ad Aisi e Aise). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it