Sermoneta si tinge di rosa | in arrivo la XV edizione

Sermoneta si tinge di rosa per celebrare la forza, la creatività e il ruolo fondamentale delle donne nella società moderna. La XV edizione di questa manifestazione coinvolgente trasformerà il borgo medievale in un palcoscenico di arte, cultura e riflessioni su temi cruciali come ambiente e innovazione. Un appuntamento imperdibile che unisce tradizione e futuro, promuovendo un messaggio di empowerment e solidarietà. Preparatevi a vivere un fine settimana indimenticabile, perché questa festa è anche vostra.