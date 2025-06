Serie tv ecco quelle imperdibili di giugno 2025

Giugno 2025 si prospetta un mese caldo per gli amanti delle serie TV! Con titoli attesi e sequel avvincenti, l’estate si popola di storie da non perdere. Tra queste, la terza stagione di Squid Game promette colpi di scena mozzafiato, mentre The Bear continua a conquistare cuori e palati. Non perdere l’occasione di rimanere aggiornato su un panorama sempre più affascinante: le serie sono il nuovo cinema del nostro tempo!

L’estate, per gli appassionati di serie tv, si preannuncia davvero interessante. Scendono in campo, o per meglio dire sulle tante e variegate piattaforme, tanti pezzi da 90. Da Dexter: Resurrection (11 luglio su Paramount+), alla quarta stagione di The Bear (Disney, dal 25 giugno), la terza e ultima di Squid Game (27 giugno su Netflix), fino The Walking Dead: Daryl Dixon (la prima stagione è su Sky Atlantic da ieri). A parte l’ennesimo ritorno di Dexter, a luglio, il mese di giugno sarà pieno di proposte molto interessanti. Partendo dalla serie Disney The Bear la cui quarta stagione è molta attesa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serie tv, ecco quelle imperdibili di giugno 2025

Leggi anche questi approfondimenti

Anime retro da non perdere: le 10 serie imperdibili in streaming - Nel vasto universo dell'animazione giapponese, ci sono gemme nascoste che meritano di essere scoperte.

Segui queste discussioni su X

Arriva finalmente un super weekend di imperdibili match. Svelaci i tuoi pronostici e non perdere un solo goal di questa 36? giornata! ?? Il grande calcio ti aspetta con #?????????????????? e DAZN! ???????????? ??'??????????????: http://tim.social/timvision-calcio-sport Tweet live su X

Un nuovo piano da escogitare e un tradimento difficile da dimenticare. Non perdere il settimo episodio di #TheHandmaidsTale, in ?????????????????? ???????? ???? #??????????????????. ? Affrettati, scopri tutte le nostre imperdibili offerte http://tim.social/offerte_timvis Tweet live su X

Weekend = match imperdibili di Serie A. ? Quale squadra non vedi l'ora di vedere in campo?? Non perdere tutte le partite del 29° turno con #?????????????????? e DAZN! Affrettati, ???????????? ??'?????????????? http://tim.social/timvision-calcio-sport… #LaForzaDell Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Film e serie tv in uscita a giugno 2025 da vedere

Secondo iconmagazine.it: Ecco film e serie tv in uscita a giugno 2025 da vedere, i più attesi al cinema o su Sky o in streaming su Netflix, Disney+ e Prime Video ...

Le serie tv da vedere a giugno

Scrive wired.it: La fine di Squid Game, il ritorno di The Bear e The Walking Dead, il debutto di Ironheart e Sara: La donna nell'ombra ...

Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a giugno

Secondo msn.com: Il catalogo di Netflix a giugno lascia un po' a desiderare: per noi nerd c'è davvero poco di interessante o imperdibile, a parte qualche chicca che vi segnaleremo nelle prossime righe. Forse è per que ...