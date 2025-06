Serie D | si apre l’asta per il baby bomber

Il Terranuova Traiana si prepara a un grande cambiamento: con la partenza di Christian Iaiunese, il club si lancia nella ricerca di un nuovo baby bomber. In un contesto calcistico in cui i giovani talenti stanno conquistando sempre più spazio, questa è l'occasione perfetta per scoprire nuove stelle. Chi sarà il prossimo fenomeno a brillare? La curiosità cresce e le porte del mercato sono aperte!

TERRANUOVA Dopo Alessio Sacconi, il Terranuova Traiana saluta anche Christian Iaiunese. A rendere noto il movimento in uscita dal club di piazza Coralli è stato il direttore generale Simone Finocchi. Iaiunese tornerà a Figline il prossimo 1 luglio, alla scadenza del contratto di prestito che lo lega al sodalizio biancorosso. Prestigiose società sarebbero infatti interessate al profilo del baby bomber che ha senza dubbio segnato il campionato 2024-2025 di serie D del Terranuova. "Purtroppo lo perderemo - ha affermato il dg Finocchi - È un giocatore che è in prospettiva di salire e quindi gli auguriamo il meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D: si apre l’asta per il baby bomber

