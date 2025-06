SERIE C Si preannuncia un girone di ferro per il Cavallino

Il Cavallino si prepara a un girone di ferro in Serie C, ma la strada verso la B è più vicina di quanto si pensi. Con il Pescara che ha conquistato la vittoria all'andata delle finali playoff, l'attesa cresce per il match di ritorno. Un pareggio basterà al Delfino per tornare a brillare nella serie superiore. Sarà un momento cruciale, che potrebbe segnare un nuovo inizio! Riuscirà a mantenere la pressione alta?

Il Pescara ha vinto la gara d’andata delle finali playoff. La squadra di Silvio Baldini ha espugnato lo stadio Liberati di Terni con il minimo scarto grazie a un gol di Letizia nella prima parte del secondo tempo. Sabato 7 giugno, allo stadio Adriatico, basterà un pareggio al Delfino per festeggiare il ritorno in serie B dopo quattro stagioni di serie C. Sia il Pescara che la Ternana militavano nel girone B, quello dell’Arezzo, a testimonianza della difficoltà del raggruppamento degli amaranto. Dati alla mano, il girone centrale è il più competitivo: lo ha dimostrato anche la vittoria del Rimini nella coppa Italia di serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - SERIE C. Si preannuncia un girone di ferro per il Cavallino

Segui queste discussioni su X

Il conto alla rovescia può iniziare: abbiamo una data d'uscita (anzi tre!) dell'attesissima stagione finale di #StrangerThings. Ecco quando uscirà su #Netflix e tutte le novità sulla serie direttamente dal #Tudum Live Event di Los Angeles Tweet live su X

Il 24 maggio grande giornata di sport per la Serie C: lo Stadio Mirabello di Reggio Emilia farà da cornice al Trofeo ‘Dante Berretti’ e al Torneo ‘Il Calcio è la mia vita’, in quella che si preannuncia come una festa per i valori dello sport https://lega-pro.com/il-tro Tweet live su X

In programma dal 21 al 28 giugno tra Riccione e Rimini, il festival accoglierà 28 titoli in concorso provenienti da 34 Paesi, scelti tra oltre 155 candidature, con otto anteprime mondiali. Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

SERIE C. Si preannuncia un girone di ferro per il Cavallino

Lo riporta sport.quotidiano.net: Il Pescara ha vinto la gara d’andata delle finali playoff. La squadra di Silvio Baldini ha espugnato lo stadio ...

Piacenza - Inizia la corsa verso il Girone di Serie D, Ravenna e Pro Patria potrebbero essere ripescate in C

Da sportpiacenza.it: Biancorossi che, storicamente, hanno sempre ballato tra il B lombardo e il D tosco-emiliano, con la speranza - sempre vana - di finire nel Girone A piemontese-ligure, che dei tre sarebbe senza dubbio ...

Serie C, un Under 23 nel girone C nel prossimo campionato?

Riporta calciostyle.it: Visualizzazioni: 26 La Serie C sta prendendo forma, così come la possibile composizione dei gironi: nel girone C possibile una presenza di una squadra Under 23. La Serie C, nonostante il nodo iscrizio ...