Serie C Final Four Under17 | Benevento a caccia dello scudetto in semifinale contro la Pro Vercelli

La stagione calcistica si avvicina alla sua conclusione, ma per i giovani talenti dell'Under 17 Serie C è tempo di scrivere un capitolo decisivo. Venerdì 13 giugno, il “Rocchi” di Viterbo diventa il palcoscenico di un confronto attesissimo: Benevento contro Pro Vercelli. Mentre il campionato di calcio professionistico si prepara a chiudere, questi ragazzi hanno l'opportunità di conquistare lo scudetto e dimostrare che il futuro del calcio italiano è luminoso.

Tempo di lettura: 3 minuti Sarà il “Rocchi” di Viterbo venerdì 13 giugno ad ospitare la semifinale valida per la categoria Under 17 Serie C tra Benevento e Pro Vercelli mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno Spal e Ternana. La squadra di mister Floro Flores si è qualificata per la Final Four dopo un cammino spettacolare e si candida ad essere come una delle favorite ad aggiudicarsi lo scudetto di categoria. L’atto conclusivo, poi, è in programma domenica 15 giugno alle 20 a Rieti. Quest’anno sarà la Regione Lazio ad ospitare il ricco programma con l’assegnazione di tutti i titoli dall’Under 17 all’Under 15 compreso anche il futsal. 🔗 Leggi su Anteprima24.it