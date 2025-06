Serie A Inzaghi apre il valzer degli allenatori

Con l'addio di Simone Inzaghi all'Inter, si accende il valzer degli allenatori in Serie A! Solo il Napoli campione resta saldo, mentre le altre big si preparano a reinventarsi. Questo rinnovamento non è solo una questione di strategie, ma segna un momento cruciale per il calcio italiano: chi avrà il coraggio di osare e riscrivere le regole del gioco? La curiosità è alta, non perdere i prossimi sviluppi!

Con l’addio ufficiale tra Simone Inzaghi e l’Inter è partito il valzer dei tecnici in Serie A: soltanto il Napoli campione, delle prime otto classificate dello scorso anno, ha la certezza di ritrovare lo stesso allenatore in panchina. Soltanto il Napoli campione, delle prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A ha la certezza di ritrovare sulla sua panchina lo stesso allenatore. Tutte le altre, a cominciare dall’Inter seconda, che ieri ha salutato ufficialmente Simone Inzaghi, devono prima di tutto risolvere il problema del nuovo tecnico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Serie A, Giudice Sportivo: ben 5 gli allenatori squalificati nell’ultima giornata di Serie A. Ammende per Conte e Inzaghi in lotta scudetto - Nella 37ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha squalificato cinque allenatori, tra cui Conte e Inzaghi, protagonisti nella corsa scudetto.

Segui queste discussioni su X

Serie A, Simone #Inzaghi dice addio all’Europa: andrà all’#AlHilal ????! Colpo a sorpresa in panchina, con cifre da capogiro Scopri tutti i dettagli del maxi contratto #Inzaghi #Calciomercato #AlHilal #SerieA #Allenatori #BreakingNews Tweet live su X

???? ???????????????? | Inter announce the departure of Simone Inzaghi! Inzaghi at Inter: 1x Serie A 2x Coppa Italia 3x Supercoppa Italiana UEFA Champions League Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie A, Inzaghi apre il valzer degli allenatori

Riporta sportface.it: Con l'addio ufficiale tra Simone Inzaghi e l'Inter è partito il valzer dei tecnici in Serie A: soltanto il Napoli campione non cerca ...

Serie B, cambiano quasi tutte le panchine: la scommessa di Galliani, la scelta di Inzaghi, i dubbi dell'Empoli

sport.virgilio.it scrive: In Serie B scatta il valzer delle panchine. Inzaghi rinuncia alla A per ripartire da Palermo, Galliani vuole rilanciare il Monza, l'Empoli ha 3 nomi nel mirino.

Inzaghi-Pisa, l’addio che lascia strascichi: ora si apre il valzer delle panchine

Riporta informazione.it: La notizia della separazione tra Pippo Inzaghi e il Pisa , ormai data per certa nonostante il condizionale di rito, ha lasciato dietro di sé un’amarezza che difficilmente si dissiperà in fretta. Da un ...