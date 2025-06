Serie A il top player raggiunge Inzaghi | affare da 75 milioni

La Serie A si prepara a salutare uno dei suoi big: un top player, valutato 75 milioni di euro, potrebbe volare in Arabia, segnando un nuovo capitolo nel trasferimento internazionale. Il campionato arabo, una volta riservato ai post-retirement, sta ora attrarre talenti emergenti e veterani, rivoluzionando il panorama del calcio mondiale. È la fine di un'epoca o l'inizio di un nuovo modello? Solo il tempo potrà dirlo.

Uno tra i calciatori più forti di tutto il campionato italiano sarebbe pronto a volare in Arabia per 75 milioni di euro. L'Arabia sta diventando un campionato molto comune dove trasferirsi. All'inizio si usava come ultima spiaggia ma ora ci sono persino calciatori o allenatori giovani che ambiscono ad accasarsi a delle squadre arabe. Le solite quattro. Rischia di cascarci anche un fuoriclasse della nostra Serie A, promesso partente, Victor Osimhen del Napoli. L'Al Hilal vuole portare in Arabia Victor Osimhen: la decisione del giocatore. Victor Osimhen è probabilmente, con pochi dubbi, il centravanti più forte dell'intera Serie A.