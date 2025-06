Serena | Inter mi è giunto uno spiffero sul prossimo allenatore

Il mondo nerazzurro si infiamma: Aldo Serena, ex leggenda e voce autorevole, ha deciso di intervenire sui social, svelando un possibile colpo di scena nella corsa al nuovo allenatore dell’Inter. Con il suo entusiasmo e passione, Serena apre scenari inattesi, alimentando il mistero e l’attesa tra tifosi e addetti ai lavori. Ma quali sono le sue vere intenzioni? La risposta potrebbe cambiare tutto nel futuro prossimo dei nerazzurri...

Aldo Serena, vecchio cuore nerazzurro, attraverso i propri canali social, è entrato nella discussione per il nuovo allenatore dell’Inter. Questo quanto detto. SPIFFERO – Aldo Serena, opinionista ed ex giocatore dell’Inter, attraverso i propri canali social, è entrato a gamba tesa nella lunga notte che potrebbe consegnare all’Inter il prossimo allenatore. Attraverso il suo account X, l’ex attaccante ha scritto così: «Non vorrei rubare il mestiere a?Gianluca Di Marzio ma uno spiffero mi è giunto. Se Fabregas non scivolasse ad Appiano ecco il piano B per l’Inter ». Serena poi, allega al commento una foto di Patrick Vieira. 🔗 Leggi su Inter-news.it