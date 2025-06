Serata di musica all’American Diner Route 66 | concerto tributo ai Coldplay con i My Universe

Venerdì 6 giugno, l’American Diner Route 66 di Palermo si trasformerà in un palcoscenico magico con il tributo ai Coldplay dei My Universe. Un evento imperdibile per gli amanti della musica, dove le emozioni delle hit senza tempo si mescolano all’atmosfera vintage del diner. Scopri come la musica unisce le generazioni e non perdere l’occasione di cantare insieme ai tuoi brani preferiti! La serata promette sorprese e vibrazioni indimenticabili!

Venerdì 6 giugno, all’American Diner Route 66 di Palermo, si terrà un concerto tributo dedicato ai Coldplay, interpretato dalla talentuosa band palermitana My Universe. Un omaggio alle grandi hit di una delle band più amate e influenti del panorama musicale internazionale, conosciuti per brani. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Serata di musica all’American Diner Route 66: concerto tributo ai Coldplay con i My Universe

