Sequel di film dc conquista netflix nonostante il box office ridotto

Sequel di un film DC conquista Netflix nonostante il flop al botteghino, dimostrando che il successo può andare oltre le cifre al cinema. Questa sorprendente vittoria online rivela come la passione dei fan e le piattaforme di streaming possano dare nuova vita a un titolo, trasformando una delusione al box office in un fenomeno digitale. La popolarità di questa pellicola dimostra come il coinvolgimento del pubblico possa variare e sorprendere sempre...

il successo inatteso di un film dc su netflix nonostante il flop al botteghino. Nonostante un risultato deludente nelle sale cinematografiche, un film appartenente all'universo DC ha conquistato una posizione di rilievo tra le preferenze degli utenti di Netflix. La popolarità di questa pellicola dimostra come il coinvolgimento del pubblico possa variare notevolmente tra il cinema e le piattaforme di streaming. andamento delle visualizzazioni su netflix. dati e classifiche. Secondo le statistiche fornite da Netflix Tudum, il film "Aquaman and the Lost Kingdom" si è collocato nella top 10 delle visualizzazioni durante la settimana dal 26 maggio al 1° giugno.

