senza glutine e veg il festival ha spopolato

Un evento che segna un passo avanti verso un'alimentazione più inclusiva e consapevole! Il Free Food Festival di Sarzana ha richiamato diecimila persone pronte a festeggiare il gusto senza glutine e con opzioni vegane. In un contesto in cui la salute e la sostenibilità sono al centro delle scelte alimentari, questo festival offre un assaggio del futuro della gastronomia. E tu, sei pronto a unirti alla rivoluzione del cibo?

Sarzana, 4 giugno 2025 – “Ci siamo, siamo tanti e abbiamo fame”. Sono state circa dieci mila le presenze giunte a Sarzana per celebrare l’inclusività nella prima edizione del Free Food Festival. Il primo festival a livello nazionale interamente gluten free e con opzioni vegetariane e vegane, è stato un successo che ha superato qualsiasi aspettativa. La rassegna culinaria ideata dalla panificatrice, pasticcera e influencer sarzanese Valentina Leporati, realizzato in collaborazione con Gnam Eventi e con il contributo e il patrocinio del Comune di Sarzana, che si è svolta nella centralissima piazza Matteotti da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno, ha registrato il tutto esaurito con importanti ricadute per tutto il tessuto commerciale cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it