Senato Berrino FdI | Le donne che fanno figli per rubare non sono degne di farli polemiche in aula Pd | Parole crudeli - VIDEO

Una frase choc, quella di Gianni Berrino, che ha scatenato un vespaio di polemiche in Aula. Le sue parole crudelmente mirate a criticare certi comportamenti femminili hanno acceso il dibattito politico, con il PD e altre opposizioni che non hanno esitato a condannare il discorso. In un contesto così delicato, le parole assumono un peso enorme, sollevando domande sulla sensibilità e responsabilità dei protagonisti politici.

"Un bambino sta più sicuro in carcere, che a casa con i genitori che lo hanno concepito per andare a delinquere", ha poi affermato Berrino scatenando le opposizioni Polemica dopo le parole del senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino. "Le donne che fanno figli per poter rubare, non sono d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Senato, Berrino (FdI): "Le donne che fanno figli per rubare non sono degne di farli", polemiche in aula, Pd: "Parole crudeli" - VIDEO

DDL Sicurezza e bufera in Senato. Giovanni Berrino (Fdl): “Donne che fanno figli per rubare non sono degne” - La polemica sul ddl sicurezza infiamma il Senato, con Giovanni Berrino di Fratelli d'Italia che solleva un polverone con le sue dichiarazioni.

