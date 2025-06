Semplici e diretti | i consigli di mamma Monica Bellucci e di papà Vincent Cassel a Deva Cassel valgono per tutto dalla carriera all' amore

Due icone del cinema, Monica Bellucci e Vincent Cassel, hanno dato vita a una figlia che brilla di luce propria. Deva Cassel, a soli 20 anni, sta scrivendo il suo capitolo nel mondo dello spettacolo con grazia e determinazione. I consigli dei genitori, semplici e diretti, si riflettono nella sua carriera e nella sua vita amorosa. Scopriamo insieme come Deva riesca a conciliare l'eredità di famiglia con la sua unicità!

Non è facile essere la figlia di due icone del cinema come Monica Bellucci e Vincent Cassel. Eppure Deva Cassel sembra aver trovato la sua strada con una disinvoltura che stupisce persino i genitori. A 20 anni, la giovane attrice e modella ha già conquistato passerelle internazionali e set cinematografici, portando con sé i preziosi insegnamenti di mamma e papà. Mai imposizioni o ingerenze di campo. Solo parole di guida e di amore per una figlia che ha scelto la loro stessa strada. Così la raccontano tutti i protagonisti di questa vicenda. Mentre nel mondo del cinema – soprattutto americano – continuano a infuriare le polemiche sui nepo baby di Hollywood e le loro raccomandazioni, in casa Bellucci-Cassel si privilegia il dialogo e il confronto. 🔗 Leggi su Amica.it