Semplicemente Fiorella | tutto esaurito per la prima serata-evento alle Terme di Caracalla di Roma

Roma si è immersa in un’atmosfera magica, con il pubblico in delirio per la prima serata di “Semplicemente Fiorella” alle Terme di Caracalla. Un evento che ha confermato il talento senza tempo di Fiorella Mannoia, capace di emozionare e unire le generazioni con la sua voce unica. E mentre l’energia cresce, i cuori si preparano a vivere un’altra notte indimenticabile: perché la musica di Fiorella continua a essere un’onda che non si ferma mai.

ROMA – Incredibili emozioni per la prima delle due serate tutte esaurite di “Semplicemente Fiorella”, il concerto-evento di Fiorella Mannoia che replica questa sera alle Terme di Caracalla di Roma ad un anno dai memorabili sold-out con cui l’artista ha festeggiato sul palco il traguardo delle 70 candeline. Nella serata di ieri insieme a Fiorella . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Semplicemente Fiorella”: tutto esaurito per la prima serata-evento alle Terme di Caracalla di Roma

Segui queste discussioni su X

Semplicemente Fiorella Mannoia: alle Terme di Caracalla, a Roma, lo spettacolo della Mannoia con tanti ospiti e duetti: “Amici e colleghi, sono io che festeggio loro – dice – mai come oggi la musica deve essere tutta unita contro la guerra”. E stasera si replica. Tweet live su X

Fiorella Mannoia torna a Caracalla e apre la stagione estiva dei concerti con "Semplicemente Fiorella", show pieno di grande musica e tanti ospiti, senza dimenticare i temi che le stanno a cuore @mirimauti #GR1 @FiorellaMannoia Tweet live su X