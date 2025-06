Secondo appuntamento di Cinema Addiction proiezione di ' Sesso bugie e videotape' di Steven Soderbergh

Il secondo appuntamento di "Cinema Addiction" è un'opportunità imperdibile per gli amanti del grande schermo! Domani, giovedì 5, alle 21, il Multicinema Galleria di Bari ospita la proiezione di "Sesso, bugie e videotape", l'opera che ha segnato l'inizio della carriera di Steven Soderbergh e che ha rivoluzionato il cinema indipendente. Scopri come questo film ha influenzato un'intera generazione di cineasti e continua a stimolare dibattiti att

Il secondo appuntamento di “Cinema Addiction”, a cura di Apulia Film Commission, propone domani, giovedì 5 alle 21 al Multicinema Galleria di Bari, la proiezione di “Sesso, bugie e videotape” di Steven Soderbergh, film d’esordio del regista americano e vincitore nel 1989 della Palma d’oro al. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Secondo appuntamento di Cinema Addiction, proiezione di 'Sesso, bugie e videotape' di Steven Soderbergh

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Premio Teatrale "Bruno Sardellitti" 2025: giovedì il secondo appuntamento - Giovedì 22 maggio alle ore 18, ritorna il Premio Teatrale "Bruno Sardellitti" 2025 con il suo secondo appuntamento presso il cinemateatro "Mangoni" di Isola del Liri.

Segui queste discussioni su X

Il secondo appuntamento di oggi vede protagonista Padre Antonio Spadaro, Sottosegretario del Dicastero Vaticano per la cultura e l'educazione, che, intervistato dal giornalista Paolo Conti, ci racconta del futuro "Da Francesco a Leone". #ideeperilfuturo Tweet live su X

Sabato 7 giugno 2025 secondo appuntamento con Capodimonte Comunità Ecologica per la Giornata Mondiale dell‘Ambiente: laboratorio di compostaggio domestico ed autocostruzione di una compostiera con materiali di riciclo https://capodimonte.cult Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

RIPARTE, GIOVEDÍ 29 MAGGIO, IL CICLO DI PROIEZIONI DI “CINEMA ADDICTION” A CURA DI APULIA FILM COMMISSION.

Lo riporta brindisilibera.it: ? Leggi articolo ? Stop ??||?|?||||???????| Browser not supported Your browser does not support the automatic article reading feature. We recommend using Chrome, Edge or Firefox for this functionality ...

Riparte rassegna Cinema addiction di Apulia film commission

Come scrive ansa.it: Riparte, con una lunga programmazione che coprirà le ultime settimane primaverili e parte della stagione estiva, il ciclo di proiezioni Cinema ... Per il secondo appuntamento, giovedì 5 giugno ...

Riparte rassegna Cinema addiction di Apulia film commission

Lo riporta msn.com: Per il secondo appuntamento, giovedì 5 giugno, è prevista la proiezione di Sesso, bugie e videotape (1989) di Steven Soderbergh. Torna il genio di Wim Wenders, giovedì 12 giugno con Fino alla ...