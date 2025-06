Se Putin attacca la Nato la nostra reazione sarà devastante

La NATO lancia un chiaro messaggio a Putin: qualsiasi aggressione verso i Baltici non rimarrà senza risposta. In un'epoca in cui le tensioni geopolitiche sono in crescita, questo avvertimento segna un punto cruciale nel rafforzamento della sicurezza europea. Un aspetto interessante? L’unità tra gli stati membri sembra più forte che mai, testimoniando come la cooperazione possa essere la chiave per affrontare le sfide globali. La situazione è delicata, non perdere di vista gli sviluppi!

Bruxelles, 4 giugno 2025 - Duro avvertimento della Nato alla Russia, in uno dei momenti di massima tensione tra le parti. "Siamo sempre preparati a ogni eventualità. E Vladimir Putin dovrebbe sapere che se provasse" ad attaccare i Baltici "la nostra reazione sarebbe devastante e sa che dobbiamo assicurarci che non sia devastante solo oggi, ma in assoluto. Saremo devastanti e molto efficaci anche tra 3-5-7 anni, ed è per questo che dobbiamo spendere di più", ha dichiarato il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, in conferenza stampa in vista della riunione dei ministri della Difesa e del Gruppo di contatto per l'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Se Putin attacca la Nato la nostra reazione sarà devastante”

Contenuti che potrebbero interessarti

Ucraina, Putin attacca: “Sanzioni? Occidente si danneggia da solo, idioti” - Il conflitto in Ucraina continua a intensificarsi, con il presidente russo Vladimir Putin che accusa i Paesi occidentali di danneggiare le proprie economie attraverso le sanzioni imposte alla Russia.

Segui queste discussioni su X

Trump critica duramente #Putin: “Non mi piace quello che sta facendo. Non escludo nuove sanzioni”. Il capo della Casa Bianca attacca anche #Zelensky. Dal #Cremlino parlano di una reazione “emotiva”. #Tg1 Giuseppe Rizzo Tweet live su X

Ucraina, #Trump alza la voce dopo i bombardamenti: "#Putin è impazzito". Poi attacca #Zelensky e #Biden #26maggio #iltempoquotidiano #Usa #Ucraina https://iltempo.it/esteri/2025/05/26/news/ucraina-trump-putin-impazzito-caduta-russia-zelensky-biden-re Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il capo dell’esercito tedesco: “Nel 2029 Putin potrà attaccare la Nato”. Lo scenario

Scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Il capo dell’esercito tedesco: “Nel 2029 Putin potrà attaccare la Nato”. Lo scenario ...

Putin pronto ad attaccare la Nato entro il 2029? Il capo dell’esercito tedesco: «Con i nuovi carri armati e artiglieria non si fermerà all’Ucraina»

Secondo msn.com: «Nel 2029 Putin sarà in grado di attaccare la Nato». A lanciare l’allarme è l'ispettore generale della Bundeswehr, ...

Minaccia russa: Putin potrebbe attaccare la NATO entro il 2029, chi rivela tutto

Scrive msn.com: Il generale Carsten Breuer avverte che la Russia di Putin potrebbe essere pronta ad attaccare la NATO entro il 2029.