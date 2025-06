Se non le va a genio | Zeller non canta l' inno e Merlino non perdona L' affondo

Khatarina Zeller, neo sindaca di Merano, finisce nel mirino di Myrta Merlino per non aver cantato l'Inno di Mameli. Un episodio che riaccende il dibattito su identità e appartenenza in un'Italia sempre più attenta ai propri simboli. La provocazione di Merlino è chiara: la politica richiede impegno e amore per il proprio Paese. Un invito a riflettere sull'importanza dei valori nazionali in un'epoca di cambiamenti!

Khatarina Zeller ci ricasca e Myrta Merlino non perdona. "Se a Katharina Zeller non vanno a genio il nostro meraviglioso Tricolore e l'Inno di Mameli, forse non era il caso che si candidasse a Sindaco in Italia", scrive la conduttrice di Pomeriggio Cinque, rilanciando il video in cui la neo eletta sindaca di Merano viene ripresa con le labbra serrate durante l'esecuzione dell'inno d'Italia nel giorno della Festa della Repubblica. E ancora: "Nel mondo del resto ci sono tante cittĂ da amministrare che sicuramente farebbero a gara per averla come Primo Cittadino", aggiunge la giornalista, affinando la sua stoccata a X. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Se non le va a genio...": Zeller non canta l'inno e Merlino non perdona. L'affondo

Messner: «La sindaca Zeller? Gesto non intelligente. Dobbiamo essere fieri di quello che ci ha dato l’Italia» Tweet live su X

