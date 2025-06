Se n’è andato in un attimo Choc nel mondo della musica morto a 46 anni il famoso dj

Un fulmine a ciel sereno ha colpito il mondo della musica elettronica: a soli 46 anni, un icona dei club ci lascia. La sua scomparsa improvvisa non solo segna la perdita di un talento straordinario, ma solleva interrogativi su salute e benessere nel frenetico ambiente notturno. Riflessioni necessarie in un settore che, spesso, ignora i segnali d’allerta. Un appello a prendersi cura di sé mentre balliamo tra le luci e la musica.

Il mondo della notte è in lutto. L'ambiente della musica elettronica e dei club piange la scomparsa improvvisa di uno dei suoi protagonisti. Un malore fulminante lo ha colto mentre si trovava a casa di un amico. L'allarme è scattato subito: i sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno provato a rianimarlo sul posto, poi il trasporto in ospedale. Ma ogni tentativo è stato vano. Poco dopo l'arrivo all'Infermi, il suo cuore ha smesso di battere. Aveva solo 46 anni. L'autopsia ha confermato che a causarne la morte è stato un infarto. Si chiamava Manuel Fogliata, ma chi frequentava la scena techno e underground lo conosceva come 'Nuel'.