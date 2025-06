Se i bimbi spezzano il quorum

Le manifestazioni politiche si trasformano in un campo di battaglia, e l’uso strumentale delle tragedie umane per alzare il quorum di un referendum è qualcosa di inquietante. La sinistra italiana sembra dimenticare che il rispetto per le vite perse, come quelle di Gaza, deve prevalere su ogni strategia. Questo trend di politicizzazione dei sentimenti genera divisione: come possiamo costruire un futuro migliore se non partiamo dalla dignità delle persone?

Se contestiamo a un professore di usare i bambini per alzare odio politico, non possiamo non criticare chi usa i morti di Gaza per alzare il quorum di un referendum. E la sinistra italiana sta facendo proprio questo. La manifestazione (già divisa in due piazze) alla vigilia del referendum sul Jobs Act dove il Pd di oggi vuole cancellare la riforma simbolo del Pd di ieri per affermare la leadership di Elly Schlein è proprio questo. Non lo dico io, lo dicono loro. Che già sono divisi in due piazze. Una per la sinistra radicale. E una per la ritrovata coppia Renzi-Calenda. E lo dice perfino Elly che si fa tingere di rosso una ciocca di capelli perché aveva scommesso che l'avrebbe fatto alle primarie. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Se i bimbi spezzano il... quorum

