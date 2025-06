Scuolabus venduti dopo l' appalto su misura | sei funzionari pubblici nei guai

Nel cuore di una stagione in cui la trasparenza negli appalti pubblici è più che mai richiesta, emergono accuse gravi che minano la fiducia nelle istituzioni. Sei funzionari della provincia di Gorizia si trovano al centro di un'inchiesta su appalti irregolari per l'acquisto di scuolabus. Un caso che evidenzia non solo il malaffare locale, ma un trend preoccupante di corruzione nel settore degli appalti pubblici, dove la legalità dovrebbe essere la norma.