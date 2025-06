Scuola Valditara | stop ai cellulari alle superiori dal prossimo anno

La scuola Valditara si prepara a rivoluzionare l’ambiente scolastico: dal prossimo anno, stop ai cellulari nelle superiori e un fermo no ai social network sotto i 15 anni. Il ministro punta a creare un contesto più sicuro e concentrato per gli studenti, invitando il Parlamento a dare il via libera rapido a questo importante cambiamento. È il primo passo verso un’educazione più sana e consapevole, in linea con le sfide di oggi.

Il ministro ha poi ribadito l'importanza di vietare l'uso dei social network sotto i 15 anni, augurandosi una approvazione rapida della proposta di legge bipartisan.

"Dalla Scuola al Lavoro. La filiera 4+2 tra Istruzione e ITS Academy": incontro a Salerno con il Ministro Valditara - Il 16 maggio 2025, alle ore 11, il Complesso Monumentale di Santa Sofia a Salerno ospiterà l'incontro "Dalla Scuola al Lavoro.

