Scuola di cittadinanza del Fatto Quotidiano Domenico De Masi | una scuola per tutti noi

scuola che vuole abbattere barriere e aprire orizzonti, creando uno spazio di apprendimento inclusivo, dinamico e condiviso. Immaginate un luogo dove ogni voce conta, ogni curiosità trova ascolto e la conoscenza diventa strumento di empowerment per tutti noi cittadini. La Scuola di Cittadinanza del FQ si propone come un faro di speranza, un modello innovativo che trasforma l’educazione in un atto di partecipazione consapevole e responsabile.

“Una scuola reale e digitale, interattiva e multidisciplinare, tutta per noi cittadini, studenti e professori”. Con questo motto, che rimanda implicitamente a “Una stanza tutta per sé” di Virginia Woolf, la Scuola di Cittadinanza del FQ dà il benvenuto agli studenti di tutto il mondo. È un motto che risuona come primo atto civico e politico di una comunità di cittadini che voglia riunirsi in uno spazio libero, per studiare ed elaborare insieme strategie di resilienza e di rivoluzione. La Scuola di Cittadinanza del Fatto Quotidiano “Domenico De Masi” è nata tre anni fa da un’intuizione di Cinzia Monteverdi, presidente del Gruppo Seif, con il supporto di Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Perugia e Domenico De Masi, sociologo di fama internazionale che per tutta la sua vita si è occupato di formazione, lavoro e teoria dei gruppi creativi. 🔗 Leggi su Tpi.it