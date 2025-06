Scuola da domani gli scatti dei ragazzi ’allo specchio’

Domani, alle 10, l’Aula Magna dell’IC 8 si trasformerà in una galleria d’arte unica con la mostra "Adolescenza allo specchio". Quella che vedrete non è solo una raccolta di scatti: è un viaggio emotivo attraverso gli occhi dei ragazzi. In un'epoca in cui il confronto sociale è sempre più intenso, questa iniziativa invita a riflettere sull’identità giovanile. Non perdere l’opportunità di scoprire il loro mondo!

Al via domani alle 10 presso l’aula Magna dell’IC 8 la mostra ’Adolescenza allo specchio’, a cura dei ragazzi e dei docenti delle classi terze, in collaborazione con l’associazione Gabriella Poma e l’Associazione Genitori IC8 e resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi nell’ambito delle iniziative collegate alla mostra ’Il Ritratto dell’Artista. Nello specchio di Narciso’ al San Domenico. L’inaugurazione sarà animata da Interventi, letture e performance degli alunni. La mostra rimarrà aperta fino al 21 giugno. Ingresso libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola, da domani gli scatti dei ragazzi ’allo specchio’

