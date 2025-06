Scroll shopping | la rivoluzione del consumo online che fonde storytelling e desiderio

scroll shopping, la nuova frontiera del consumo online che mescola emozioni e desideri. Ti sei mai reso conto di quanto sia semplice farsi conquistare da un video accattivante su Instagram o TikTok? Gli influencer raccontano storie che trasformano prodotti comuni in must-have irresistibili. Un trend che cambia le regole del marketing: ora si compra con il cuore, non solo con la mente. Non perdere l’occasione di scoprire come questo fenomeno stia plasmando il nostro modo di fare shopping!

Life&People.it Ti è mai capitato, mentre scorrevi la home di Instagram e Tik Tok, che l’algoritmo proponesse video di influencer che raccontano come un prodotto abbia migliorato la loro vita? Poi ne visualizzi altri due, e senza neanche accorgertene, ti ritrovi catapultato sul profilo di quell’utente, pronto a cliccare “acquista”. Benvenuto nell’era dello scroll shopping, il nuovo rituale digitale i n cui l’algoritmo fonde storytelling e desiderio. Ogni contenuto viene trasformato in un prodotto, ogni idea in un’identitĂ da seguire, imitare e comprare. Con l’avvento degli e -commerce e dei social media, oggi per comprare basta “scrollare”! Emozioni e algoritmi: le chiavi del nuovo acquisto. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

