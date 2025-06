Scrittori a borgo presentazione del libro di Fabrizio Bartelloni

Sei pronto a scoprire un nuovo punto di vista sulla giustizia attraverso le parole di Fabrizio Bartelloni? A Borgo, il 4 giugno 2025, la presentazione del suo affascinante libro “Al vostro posto non ci so stare” prenderà vita tra storie di delitti e pene, svelando profonde riflessioni ispirate da Fabrizio De André. Un evento imperdibile per chi desidera esplorare i confini tra legge, musica e umanità — e voi non potete mancare!

Pisa, 4 giugo 2025 – Dopo l’anteprima al Salone del Libro di Torino, arriva anche in Toscana, e in contemporanea in libreria, “Al vostro posto non ci so stare – dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De André” (Pacini Ed., 2025), il saggio che l’avvocato e magistrato onorario pisano Fabrizio Bartelloni ha voluto dedicare ai temi della giustizia, della legge penale e del carcere nell’opera del cantautore genovese, che martedì 10 giugno alle 18:00 sarà presentato nell’ambito del festival letterario “Scrittori in Borgo”, organizzato dalla Libreria Ghibellina, e quindi, giovedì 12 giugno in quello della kermesse “Leggermente” a Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Scrittori a borgo”, presentazione del libro di Fabrizio Bartelloni

