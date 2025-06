Scritte razziste sui manifesti del referendum | No all' Italia musulmana La Cgil | Faremo denuncia

In un contesto di crescente polarizzazione sociale, Faenza diventa teatro di un inquietante atto vandalico: scritte razziste sui manifesti della Cgil. "La cittadinanza non si regala" e "No all'Italia musulmana" non sono solo parole, ma segnali di un clima di intolleranza che fa tremare le fondamenta della nostra democrazia. La CGIL promette azioni legali, ma la vera battaglia è culturale. Come reagiremo a questa ondata di odio?

"La cittadinanza non si regala" e "No all'Italia musulmana". Queste le scritte comparse a Faenza, dove alcuni manifesti elettorali della Cgil sono stati vandalizzati con scritte razziste e discriminatorie. Uno sfregio che arriva nei giorni prima dell'appuntamento referendario che porterà l'8 e il.

