Screening su colesterolo diabete vista e neurologia | il Leo Club trasforma San Leone nel villaggio della salute

Il Leo Club Agrigento Host ha trasformato San Leone in un vero e proprio villaggio della salute! Domenica 1° giugno, centinaia di partecipanti hanno avuto l'opportunità di sottoporsi a screening su colesterolo, diabete, vista e neurologia. Questa iniziativa non solo promuove la prevenzione, ma si inserisce in un trend crescente di attenzione verso il benessere comunitario. La salute è un diritto e noi possiamo fare la differenza!

Il Leo Club Agrigento Host, presieduto da Francesco Bonfiglio ed il Distretto Leo 108 Yb Sicilia presieduto da Domenico Levita celebrano il grande successo di domenica 1° giugno, per la mattina di prevenzione, sensibilizzazione sul diabete e screening sanitari a San Leone, un evento che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Screening su colesterolo, diabete, vista e neurologia: il Leo Club trasforma San Leone nel villaggio della salute

