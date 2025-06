scoppia il caldo e anche la solita emergenza al pronto soccorso

Con l’arrivo dell’estate, il caldo si fa sentire, ma a preoccupare è anche l’emergenza nel pronto soccorso del Moscat i, ormai al collasso. Con 80 pazienti in carico e carichi di lavoro insostenibili, la situazione rischia di compromettere la qualità delle cure e la sicurezza di tutti. Una crisi annunciata che, secondo NurSind, necessita di interventi immediati. È ora di agire prima che il caos diventi irreversibile.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Da giorni il pronto soccorso del Moscat i è nel pieno caos, oggi ci segnalano 80 pazienti in carico e carichi di lavoro inaccettabili per il personale infermieristico e socio sanitario. Un piano mai attuato”. Lo denunciano in una nota il Segretario territoriale NurSind Romina Iannuzz i e del Segretario aziendale NurSind Michele Rosapane. ” Un piano aziendale di gestione del sovraffollamento approvato a dicembre che ad oggi ha rappresentato soltanto uno specchietto per le allodole: approvato solo sulla carta, pieno di equivoci a cominciare dal nucleo aziendale per la gestione dei ricoveri mai costituito, per poi aggiungere le criticità organizzative interne che hanno portato alle dimissioni dell’ attuale responsabile di struttura semplice OBI e PS. 🔗 Leggi su Anteprima24.it