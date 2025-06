Scoperto Caf abusivo per regolarizzare migranti 5 arresti

Un'operazione dei Carabinieri di Livorno ha messo in luce un caf abusivo dedicato alla regolarizzazione di migranti, con cinque arresti. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di lotta contro l'illegalità e lo sfruttamento nel settore dei servizi ai migranti. La verità è che dietro a pratiche apparentemente innocue si nascondono fenomeni allarmanti. Come tutelare i diritti di chi cerca una nuova vita? La risposta è più complessa di quanto sembri.

LIVORNO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hannno eseguito nelle province di Napoli e Grosseto, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Livorno su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di 5 persone, tutti originari del napoletano. Sono accusate di concorso aggravato in favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sostituzione di persona e falsità materiale commessa da privato. IL VIDEO DELL’OPERAZIONE Il provvedimento è stato emesso a seguito di una complessa indagine mediante attività tecniche di intercettazione telefonica e analisi telematica, avviata a seguito della segnalazione della Prefettura labronica per le insolite modalità di accesso al portale e per l’inconsueto numero di istanze di regolarizzazione di lavoratori stagionali extracomunitari (a norma del cd. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

B&B abusivo a tema supereroe scoperto a Catania: sanzioni e rischio per la sicurezza - Un bed and breakfast abusivo ispirato a un celebre supereroe è stato scoperto nel quartiere Zia Lisa di Catania.

