Scoperta evasione fiscale nel Barese | sequestro da 17 milioni di euro per una società

Nel cuore del Barese, la Guardia di Finanza ha messo a segno un colpo clamoroso: un sequestro preventivo da 17 milioni di euro per evasione fiscale. Questo episodio non è solo un caso isolato, ma si inserisce in un trend crescente di lotta all'illegalità economica in Italia. La trasparenza e la legalità stanno diventando valori imprescindibili, e la società civile chiede sempre più giustizia. Scopri cosa si nasconde dietro questi numeri!

I militari della guardia di finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo superiore a 1,7 milioni di euro nei confronti di una società con sede nel Barese e del suo amministratore legale: secondo la tesi accusatoria degli inquirenti i beni sequestrati. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Scoperta evasione fiscale nel Barese: sequestro da 1,7 milioni di euro per una società

Segui queste discussioni su X

New post: LEGGI LA NOTIZIA! Veneto – Vendita di cucine online: scoperta maxi evasione https://tviweb.it/veneto-vendita-di-cucine-online-scoperta-maxi-evasione/… #veneto #notizie #news Tweet live su X

AnnibellePh (@Annibelle17) Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Scoperta evasione fiscale nel Barese: sequestrati beni per 350mila euro

Lo riporta baritoday.it: hanno condotto un’articolata verifica fiscale attraverso riscontri, controlli incrociati e banche dati in uso al Corpo, e avrebbe constatato la mancata dichiarazione di oltre 1 milione di euro di ...

Evasione fiscale, annullata la condanna per prescrizione: il neurologo barese Vito Covelli riottiene 2,6 milioni

Riporta msn.com: La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d’Appello e la condanna nei confronti del noto neurologo barese ed ex primario del Policlinico Vito Covelli, accusato di evasione fiscale per non ...

Scoperta un’associazione per delinquere: ritrovati usura e frodi finanziarie nel barese

Si legge su gaeta.it: Evasione fiscale e ulteriori illeciti Durante le indagini ... mascherando così la realtà. La scoperta di questo aspetto ha complicato ulteriormente il quadro giudiziario, espandendo la rete di frodi ...