Scontro tra Governo e Chiesa sull’8×1000

Il confronto tra governo e Chiesa sull'8×1000 si fa sempre più acceso, evidenziando un tema cruciale: come gestire le risorse destinate alle confessioni religiose in un'Italia che cambia. Il cardinale Zuppi ha lanciato l'allerta, ma questo dibattito solleva interrogativi più ampi sulla trasparenza e sull'uso dei fondi pubblici. Riuscirà il governo a trovare un equilibrio? La risposta potrebbe avere ripercussioni significative sul nostro tessuto sociale.

Si accende lo scontro tra la Chiesa cattolica e il Governo sulla gestione dell’8×1000, il meccanismo che consente ai cittadini di destinare una quota dell’Irpef allo Stato o alle confessioni religiose. A dare il via alla polemica è stato il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, che ha espresso pubblicamente la sua . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Scontro tra Governo e Chiesa sull’8×1000

Contenuti che potrebbero interessarti

Terzo mandato, il governo impugna la legge trentina per bloccare Fugatti (e poi Fedriga): scontro con la Lega - Il governo italiano si prepara a impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge trentina che consente il terzo mandato al presidente della provincia, generando tensioni con la Lega.

Segui queste discussioni su X

La scelta del Governo di andare contro la CEI e contro la Chiesa Cattolica sull’8 per mille è l’ennesima dimostrazione di un modo di concepire le Istituzioni arrogante e sordo al confronto. Togliere alla Chiesa Cattolica quello che le spetta in virtù del Concordat Tweet live su X

#Olanda Cade il governo di Geert #Wilders. Il leader dell'ultradestra ha ritirato il sostegno alla coalizione dell'esecutivo Schoof, nato meno di un anno fa. Dopo un confronto con gli altri partiti, aveva chiesto una stretta sulle richieste di asilo e sulle politiche mi Tweet live su X

"La propaganda contro Israele" Falsa la notizia secondo cui le Forze israeliane hanno sparato sui siti di distribuzione di aiuti. Bbc e Cnn megafono di fake news. Articolo di @MarianoGiustino per "L’Altravoce". "La notizia secondo cui le Forze di difesa israelian Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

La protesta dei vescovi. Zuppi: sull’8 per mille la Chiesa penalizzata

Si legge su msn.com: La Cei denuncia l’aggiunta della lotta alle dipendenze tra gli utilizzi per lo Stato. Il Pd: a rischio anche il 5 per mille ...

8xmille, Zuppi contro il governo: “Deluso da modifica unilaterale”. Chigi: “Sosteniamo il recupero da dipendenze”

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Alle gerarchie ecclesiastiche non è piaciuta la scelta dell'esecutivo di aggiungere il recupero delle tossicodipendenze alle finalità a cui possono indirizzare le risorse i contribuenti che optano per ...

Polemica sull’8 per mille a bologna, il cardinale zuppi critica la modifica del governo

Scrive gaeta.it: Il governo modifica le finalità dell’8 per mille, suscitando la protesta del cardinale Matteo Zuppi e critiche politiche da Italia Viva, mentre Palazzo Chigi difende l’integrazione a sostegno delle co ...