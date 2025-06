Scontro tra furgoni a Solaro due uomini feriti intervento dei Vigili del fuoco

Un violento scontro tra furgoni a Solaro ha lasciato due uomini feriti, ma non in pericolo di vita. Questo incidente mette in luce l'urgente questione della sicurezza stradale, sempre più attuale nelle nostre città, dove il traffico intenso e la distrazione possono trasformarsi in tragiche realtà. È fondamentale riflettere sulle responsabilità alla guida: ogni azione conta e può fare la differenza.

Violento scontro tra due furgoni a Solaro, due uomini feriti in maniera grave. Non sono in pericolo di vita, ma hanno riportato traumi e contusioni piuttosto serie i due uomini, di 54 e 30 anni, coinvolti nell’incidente strada verificatosi questa mattina a Solaro in Corso Europa, all’intersezione con via Bernini. Incidente in corso Europa a . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

