Scontro tra auto e scooter a Mazara del Vallo | muore ragazza di 16 anni ferito amico minorenne

Una tragedia che scuote Mazara del Vallo e mette in luce l’urgenza di riflessioni sulla sicurezza stradale tra i giovani. La morte della ragazza di 16 anni e il ferimento del suo amico fanno eco a un trend preoccupante: l’aumento degli incidenti coinvolgenti minorenni in scooter. È fondamentale promuovere la cultura della guida responsabile e sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi della strada. Non basta solo il cordoglio, serve un cambiamento profondo.

Una ragazza di 16 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte a Mazara del Vallo, in via Santa Gemma. La giovane era a bordo di uno scooter guidato da un amico, anche lui minorenne, quando il mezzo si è scontrato con un'auto. La 16enne è deceduta, il ragazzo è rimasto ferito. Indagini in corso. Il cordoglio del sindaco: "Tragedia immane". 🔗 Leggi su Fanpage.it

