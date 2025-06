Scontro tra auto e moto a Cernusco sul Naviglio due feriti | donna in gravissime condizioni

Un tragico incidente a Cernusco sul Naviglio riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui il numero di motociclisti è in costante aumento. Una donna di 52 anni è in gravissime condizioni dopo lo scontro con un'auto, mentre un uomo di 47 anni è rimasto ferito. È cruciale riflettere sulle responsabilità al volante e sull'importanza di strategie di prevenzione per proteggere tutti gli utenti della strada.

Incidente stradale a Cernusco sul Naviglio (Milano): scontro tra un'automobile e una moto. Due persone sono rimaste ferite: un uomo di 47 anni e una donna di 52 anni. Quest'ultima è in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

