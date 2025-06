Scontro in Aula | Berrino di Fratelli d' Italia provoca reazioni sul dl sicurezza

Il senatore Gianni Berrino di Fratelli d'Italia ha scatenato un acceso dibattito in aula con le sue dichiarazioni sulle donne e la maternità, toccando un tema delicato che va ben oltre il dl sicurezza. Le sue parole hanno riacceso lo scontro tra maggioranza e opposizione, riflettendo una tensione crescente nel panorama politico italiano. In un momento in cui la questione dei diritti e della dignità femminile è più che mai attuale, queste affermazioni non possono passare inosservate.

"Le donne che fanno figli per poter rubare, non sono degne di farlo". Lo ha detto ieri in discussione generale sul dl sicurezza il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino che riaccende lo scontro in Aula a Palazzo Madama tra maggioranza e opposizione. In particolare, fronte Pd, viene fortemente criticato il passaggio dell'intervento del senatore di Fdi in cui ha sostenuto che "un bambino sta più sicuro in carcere che a casa con genitori che li concepiscono per andare a delinquere.". "Raramente ho sentito parole più crudeli", scrive su X questa mattina il senatore dem Filippo Sensi augurandosi "sia solo una livida propaganda, e che non lo pensi davvero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scontro in Aula: Berrino di Fratelli d'Italia provoca reazioni sul dl sicurezza

