Scomparsa la chitarra rossa del film Ritorno al Futuro l’appello di Michael J Fox e del cast per ritrovarla

La chitarra rossa di "Ritorno al Futuro" è scomparsa nel nulla, e il cast, capitanato da Michael J. Fox, ha lanciato un appello sui social per ritrovarla. Questo mistero non è solo la ricerca di un oggetto, ma un richiamo alla nostalgia di un'epoca magica del cinema che continua a ispirare generazioni. La chitarra non è solo un strumento: è un pezzo di storia che tutti vogliono riportare a casa!

Che fine ha fatto la chitarra rossa Gibson ES-345 Cherry Red di Ritorno al Futuro? Per risolvere il 'mistero', gli attori del cast, a cominciare dal protagonista Michael J.Fox, hanno lanciato un vero e proprio appello sui social. Dell'iconico oggetto si sono perse le tracce dopo le riprese nel 1985. 🔗 Leggi su Fanpage.it

