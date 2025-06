Scompare nei boschi di Monteforte Irpino | ricerche in corso per un medico in pensione

Nei boschi affascinanti di Monteforte Irpino, un uomo scomparso ha acceso i riflettori su una crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree montane. Antonio Noviello, cardiologo in pensione, è avvolto nel mistero mentre le ricerche proseguono tra la vegetazione fitta. Questo episodio ci ricorda l'importanza di prestare attenzione alle avventure nella natura, soprattutto in un momento in cui sempre più persone cercano rifugio e tranquillità lontano dal caos urbano.

MONTEFORTE IRPINO (AV) – È scomparso all’alba di ieri Antonio Noviello, cardiologo in pensione, originario della zona. La sua automobile è stata ritrovata in località Portella, un’area boscosa e montuosa del territorio comunale di Monteforte Irpino, da cui si ritiene possa essersi allontanato a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Scompare nei boschi di Monteforte Irpino: ricerche in corso per un medico in pensione

Segui queste discussioni su X

Scompare da casa: ritrovata nel bosco il giorno seguente Tweet live su X