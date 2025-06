Scocca l' ora dei dazi da mezzanotte in vigore quelli sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo

La mezzanotte ha segnato un nuovo capitolo nella guerra commerciale globale: dazi del 50% su alluminio e acciaio importati negli Stati Uniti. Questo provvedimento dell’amministrazione Trump non solo aggrava le tensioni con partner economici chiave, ma riflette anche un trend più ampio di protezionismo che sta ridefinendo il panorama commerciale mondiale. Resta da vedere come reagiranno i mercati e quali saranno le ripercussioni sull'economia globale.

Sono entrati in vigore alla mezzanotte ora locale (le 06:00 in Italia) i nuovi dazi del 50% imposti dall’amministrazione Trump sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo. Si amplia così la guerra commerciale del presidente statunitense, con una mossa destinata ad alimentare le tensioni con i principali partner economici del Paese. Trump ha firmato ieri l’ordine esecutivo che. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scocca l'ora dei dazi, da mezzanotte in vigore quelli sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo

