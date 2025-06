Sciopero del porno da mezzanotte schermo nero su tutti i siti pornografici | A rischio la privacy degli utenti Ecco cosa sta succedendo in Francia

Da mezzanotte, il mondo del porno si ferma: schermo nero su tutti i principali siti. In Francia, uno sciopero inedito contro le nuove leggi sulla privacy mette a rischio l'accesso degli utenti. Anche giganti come Pornhub si uniscono alla protesta, creando un buco nel consumo di contenuti per adulti. Questo evento segna un momento cruciale per la tutela dei diritti online. Cosa significa per la libertĂ digitale? Scopriamolo insieme!

Anche Pornhub fa sciopero. Tra poche ore gli utenti francesi che vorranno accedere a Pornhub, Youporn, Redtube troveranno uno schermo nero e non piĂą video porno. Aylo, la societĂ che gestisce numerosi siti web pornografici, precedentemente Mindgeek, cesserĂ infatti di operare in Francia a partire da mercoledì 4 giugno. Una sorta di sciopero muto, che rischia peraltro di continuare per molti giorni, se non settimane, deciso come reazione a una legge francese che impone ai siti pornografici l’obbligo per i visitatori adulti di confermare l’etĂ con carta di credito o documento d’identitĂ . Un portavoce di Aylo ha affermato che la legge rappresenta un rischio per la privacy e che la valutazione dell’etĂ delle persone dovrebbe essere effettuata a livello di dispositivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero del porno, da mezzanotte schermo nero su tutti i siti pornografici: “A rischio la privacy degli utenti”. Ecco cosa sta succedendo in Francia

