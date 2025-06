Schlein parodia da ridere | Posso sovrastare la Meloni | con i tacchi… Referendum? Votate per abrogare il lavoro!

In un caleidoscopio di satira e ironia, Luca e Paolo ci portano nel mondo delle parodie più esilaranti, tra battute su tacchi sovrastanti e referendum da ridere (o piangere?). Con una finta Elly che si perde tra i quesiti e Meloni che sbotta, il duo dimostra ancora una volta come la comicità possa smascherare le contraddizioni della politica. E tu, sei pronto a ridere di tutto... anche delle follie del nostro tempo?

Gli spunti per la satira sono tanti e Luca e Paolo, il duo comico di “ DiMartedì “, li ha toccati quasi tutti. Con una finta Elly intervistata sul referendum che attacca la Meloni ma poi non sa elencare i quesiti da lei sostenuti: “Votate sì per abrogare il lavoro!”. E Meloni? “Ma che figuraccia, ma io dico, ma come fai a dire che ci vai ma non ritiri la scheda? Ma che insegnamento dai agli italiani?. Se non voti vai al mare no? E’ inutile che vai al seggio, se proprio.”. L’imitazione prevede anche una spiegazione a quei tacchi indossati dalla Schlein al ricevimento dato da Mattarella al Quirinale il 2 giugno, al quale era presente anche la premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it