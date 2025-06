Schlein non è decreto sicurezza è decreto repressione

Elly Schlein non usa mezzi termini: per la segretaria del PD, il decreto sicurezza è in realtà un decreto repressione. In un contesto di crescente dibattito su diritti e libertà, le sue parole risuonano come un campanello d'allarme. "Più sicurezza equivale a più repressione", afferma, sottolineando che i veri esperti mettono in guardia contro un provvedimento addirittura peggiore del precedente. Un tema da seguire attentamente, perché riguarda tutti noi.

"Questo decreto è tutta propaganda", non è "più sicurezza è più repressione". Così la segretaria del Pd Elly Schlein ospite di Sky tg24 Live in Milano a proposito del testo all'esame del Senato per l'ok definitivo. Si tratta peraltro, di un provvedimento "peggiore del ddl sicurezza" che era stato presentato all'inizio, "gli esperti dicono che ci porta più indietro del Codice Rocco del 1930". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Schlein, non è decreto sicurezza è decreto repressione

