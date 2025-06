Schlein a Bari | I referendum un' occasione per dire basta alle disuguaglianze

Il 8 e 9 giugno, Bari diventa il palcoscenico di un'importante battaglia contro le disuguaglianze. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, invita tutti a unirsi per un referendum che potrebbe segnare una svolta. In un'epoca in cui la voce dei cittadini è più che mai fondamentale, questo è il momento per far sentire il proprio peso. Non perdere l’occasione di dire basta alle disuguaglianze: il tuo voto conta!

Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico invoca la piattaforma comune per invitare i baresi a votare il referendum del prossimo 8 e 9 giugno. «Le cose che abbiamo in comune. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Schlein a Bari: «I referendum un'occasione per dire basta alle disuguaglianze»

A #Bari, in una piazza bellissima, per la campagna a sostegno dei #referendum su lavoro e cittadinanza. Da sud a nord del Paese cresce la voglia di partecipare per un lavoro più dignitoso, stabile e sicuro. Per una legge sulla cittadinanza finalmente più giust Tweet live su X

Il segretario della #Cgil e la leader del #Pd sono intervenuti alla manifestazione pubblica organizzata a Bari. Ecco cosa hanno detto. #referendum2025 Tweet live su X

Elly Schlein e Landini a Bari per il sì al referendum: "Il Pd aveva sbagliato sul Jobs Act. Votare è un dovere di tutti" https://ift.tt/xCcSeyL https://ift.tt/sHL1RMX Tweet live su X

