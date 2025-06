Schianto tra un monopattino e un furgone a Rho | ragazzino grave dopo l' incidente

Un episodio drammatico segna la crescente preoccupazione per la sicurezza dei giovani in monopattino, un mezzo di trasporto sempre più utilizzato nelle città italiane. Un ragazzino di 16 anni è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro con un furgone a Rho. Questo incidente ci ricorda l'importanza di una mobilità urbana sicura e responsabile, specialmente in un contesto dove la micromobilità è in costante aumento. La sicurezza deve diventare prioritaria!

Un ragazzino di 16 anni è rimasto ferito in modo grave dopo un incidente a Terrazzano, frazione di Rho (Milano). Il monopattino guidato dal giovanissimo si è scontrato con un furgone in via Carlo Cattaneo, attorno al mezzogiorno di mercoledì. Grave incidente in monopattino a Rho Dopo lo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Schianto tra un monopattino e un furgone a Rho: ragazzino grave dopo l'incidente

