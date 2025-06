Schianto nel casertano otto auto coinvolte | tre giovani in codice rosso

Un drammatico incidente nel casertano ha coinvolto otto auto, lasciando tre giovani in codice rosso. Questo evento tragico riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più rilevante in un'era in cui le distrazioni alla guida sono in aumento. La necessità di sensibilizzazione è urgente: ogni viaggio deve essere affrontato con la massima attenzione. Ricordiamoci che la vita è preziosa e la prudenza può fare la differenza.

Otto auto coinvolte e diversi giovani feriti, alcuni gravi: è il bilancio di un drammatico incidente avvenuto ieri sera sull'asse mediano Nola-Villa Literno, nei pressi dell'uscita di Carinaro. Le auto, dopo lo scontro, sono finite al centro della carreggiata; sul posto sono intervenuti I Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamento di Aversa), che hanno liberato tre ragazzi di età compresa tra i 25 e i 30 anni che erano rimasti incastrati tra le lamiere contorte delle auto. I tre giovani sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il traffico sulla statale è rimasto completamente bloccato per ore, con pesanti disagi alla circolazione.

