Schianto frontale | due morti e un ferito grave

L'Aquila - Un violento incidente tra due auto sulla Cicolana ha causato la morte di due anziani e il ferimento grave di un uomo di 57 anni. Nel pomeriggio del 4 giugno 2025, un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di Magliano de' Marsi, in provincia dell'Aquila. Due veicoli si sono scontrati frontalmente lungo la strada statale Cicolana, causando la morte di un uomo di 86 anni e di una donna di 68 anni, entrambi residenti nel Reatino. Il conducente dell'altro mezzo, un 57enne di Avezzano, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Avezzano, dove è attualmente ricoverato in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv