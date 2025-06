schianto e paura a marrara furgone contro uno scooter minorenne finisce all ospedale

Momenti di panico ieri a Marrara, dove un minorenne in scooter è finito all'ospedale dopo un violento impatto con un furgone. Questo incidente riaccende i riflettori su una questione sempre attuale: la sicurezza stradale dei giovani. Con l’aumento dei veicoli sulle strade e delle distrazioni alla guida, è fondamentale promuovere una cultura del rispetto e della prudenza. La vita di un ragazzo vale più di un secondo di fretta.

Momenti di apprensione, ieri mattina, per un giovane scooterista rimasto coinvolto in un incidente all’altezza di Marrara. Il giovane, ancora minorenne, stava percorrendo in sella al suo scooter via del Primaro quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, è stato urtato e sbalzato a terra da un furgone. Stando alle primissime informazioni, le condizioni del ragazzo sembravano molto più gravi di quanto alla fine è effettivamente emerso. È stato comunque trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cona per le cure e gli accertamenti del caso. Un passo indietro. La cronaca dell’ennesimo incidente sulle nostre strade inizia poco prima delle 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it