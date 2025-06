Schiacciato dalle forche del muletto morto operaio di 38 anni

Una tragedia che ci riporta al tema cruciale della sicurezza sul lavoro, sempre più attuale nella nostra società. L'incidente avvenuto nelle campagne ravennati, che ha strappato la vita a un giovane operaio di 38 anni, mette in luce il rischio insito in molte professioni. È fondamentale riflettere su quanto sia urgente investire nella formazione e nella prevenzione per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti. La vita di ogni lavoratore merita rispetto e protezione.

Ravenna, 4 giugno 2025 - Tragedia sul lavoro nel Ravennate. Un bracciante agricolo di 38 anni è morto ieri pomeriggio nelle campagne tra Solarolo e Castel Bolognese. L'uomo, di origine albanese, si trovava da solo in una azienda agricola a manovrare un muletto di grosse dimensioni. A lanciare l'allarme sono stati i familiari perché non rispondeva al telefono. È possibile che il 38enne sia stato schiacciato dalle forche del muletto: per capire come sia potuto accadere, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, i vigili del fuoco e gli ispettori della Medicina del Lavoro dell'Ausl Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schiacciato dalle forche del muletto, morto operaio di 38 anni

