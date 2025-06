Schiacciato dal muletto con cui stava lavorando | morto operaio di 38 anni in un’azienda agricola del Ravennate

Un tragico incidente sul lavoro ha spezzato la vita di un operaio di 38 anni nel Ravennate, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Mentre l'attenzione si concentra su come migliorare le condizioni di lavoro in un settore agricolo sempre più tecnologico, questo evento ci ricorda l'importanza di investire nella formazione e nella prevenzione. Un appello urgente per tutelare chi lavora, spesso in silenzio, per il nostro benessere quotidiano.

Stava manovrando da solo un muletto di grosse dimensioni, quando è rimasto coinvolto in un grave infortunio sul lavoro che gli è costato la vita. La vittima è un operaio di 38 anni, di origini albanesi, al lavoro in un’ azienda agricola nelle campagne del Ravennate, tra Solarolo e Castel Bolognese. Secondo quanto riporta la stampa locale, a lanciare l’allarme sono stati i familiari dopo diversi tentativi di raggiungerlo telefonicamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i vigili del fuoco e gli ispettori della medicina del lavoro dell’Ausl Romagna per ricostruire la dinamica dell’incidente: è possibile che il 38enne sia stato schiacciato dalle forche del muletto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schiacciato dal muletto con cui stava lavorando: morto operaio di 38 anni in un’azienda agricola del Ravennate

Incidente sul lavoro, muore schiacciato da un muletto - Lugo (Ravenna), 12 maggio 2025 – Un tragico incidente sul lavoro ha costato la vita a un 57enne albanese, residente nel lughese, schiacciato da un muletto.

